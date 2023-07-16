Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своих буднях, получила неоднозначную реакцию на свои кадры с последней прогулки. Леся Никитюк опубликовала подборку фото с подругой, когда они прогуливались по Киеву в похожих аккуратных платьях.

Тем не менее, внимание украинцев было привлечено не только нарядом Никитюк, но и ее внешним видом в целом. Многие принялись комментировать якобы сильно заметные изменения на лице Леси Никитюк.

Слухи о том, что Леся увеличила губы и увлекалась другими уколами красоты, все еще остаются не подтвержеднными, однако Никитюк сама не раз комментировала эту тему.

«Леся, я не узнала тебя. Красавица, но совсем на себя не похожа. Или мне одной так показалось. Что-то в тебе изменилось, что-то не так; Фото N2 Леся Леопардовна 😁 может выстрелить пушкой; До хренища гламура, перебор, комментировать лень;

А где такие губы сделать, Леся?; Это уже Голливуд!; Я так любила вашу индивидуальность... А теперь вы как и все "на одно лицо"... Совсем другой человек» - написали под постом Никитюк.

Ранее Никитюк вызвала глубокие эмоции у своих поклонников, встретившись с маленькой девочкой по имени Александра, которая в настоящее время борется с раком.

Встреча произошла в одной из больниц столицы, где Александра получает лечение. Возможность увидеть своего кумира и пообщаться с ней наполнила 10-летнюю Александру радостью.

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