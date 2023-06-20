Леся Никитюк рассказала историю десятилетней девочки Саши, поделившись кадрами из больницы. Звезда опубликовала их в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Это девочка Саша, ей 10 и она настоящий боец! Страшная война внесла свои коррективы в жизни наших людей, детей… особенно в жизни детей, у которых обнаружили страшную болезнь – рак. Больно воспринимать, как ребенок в надежде смотрит тебе в глаза и верит, что все будет хорошо. Первая боль, проглатывает слезы, но вместе с тем радуется и смеется, радуется солнцу, игрушкам, радуется встрече со своим кумиром", - написала Леся Никитюк.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии Лесе Никитюк:
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"Самое главное в жизни это видеть детей счастливыми. Вы молодец Леся вы подарили этому ребенку хорошие эмоции !!! Она счастлива",
"Дорогая Леся, искренне, от материнского сердца, спасибо за положительные эмоции, своевременные и столь необходимые для моей дочери. Как бы сильна она ни была, но Ваша поддержка и внимание увеличивает ее силы! Она как глоток свежего воздуха, когда наваливаются трудности и не дают дышать! Спасибо за поддержку! Всегда буду помнить и благодарить Вас! Пусть вернется вам добро здоровьем, благополучием, щедрыми руками помощи в нужный час. Спасибо за все!".
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