Про це, як пише Politeka.net, спершу повідомив керівник партії КПРФ Геннадій Зюганов.
«Сьогодні вночі вбито лідера придністровських комуністів Олега Хоржана», — повідомив Зюганов у ході прес-конференції, підкресливши, що в партії наполягають на негайному розслідуванні загибелі свого сопартійця.
Про обставини загибелі Хоржана наразі невідомо. За деякими даними, все сталося у домі політика. Нібито його було зарізано.
Нагадаємо, що Придністров'я визнано окупованою територією республіки Молдова.
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Вбивство Олега Хоржана підтвердили у МВС Придністров'я.
«У понеділок, 17 липня, приблизно об 11:30 до міліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання – у приватному будинку у с. Суклея – виявлено труп Хоржана Олега Олеговича з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. У Слідчому комітеті порушено кримінальну справу.
Труп Хоржана виявила дружина в одній із кімнат, поряд із відкритим сейфом.
Правоохоронці також стверджують, що сейф було спустошено.
"Молдова, вперед!",
"Ось це я розумію декомунізація!", "
Якісь місцеві розбірки комуняк, мабуть",
"Декомунізувався", - коментують вбивство Олега Хоржана користувачі Telegram.
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