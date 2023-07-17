Про це, як пише Politeka.net, спершу повідомив керівник партії КПРФ Геннадій Зюганов.

«Сьогодні вночі вбито лідера придністровських комуністів Олега Хоржана», — повідомив Зюганов у ході прес-конференції, підкресливши, що в партії наполягають на негайному розслідуванні загибелі свого сопартійця.

Про обставини загибелі Хоржана наразі невідомо. За деякими даними, все сталося у домі політика. Нібито його було зарізано.

Нагадаємо, що Придністров'я визнано окупованою територією республіки Молдова.

Вбивство Олега Хоржана підтвердили у МВС Придністров'я.

«У понеділок, 17 липня, приблизно об 11:30 до міліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання – у приватному будинку у с. Суклея – виявлено труп Хоржана Олега Олеговича з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. У Слідчому комітеті порушено кримінальну справу.

Труп Хоржана виявила дружина в одній із кімнат, поряд із відкритим сейфом.

Правоохоронці також стверджують, що сейф було спустошено.

"Молдова, вперед!",

"Ось це я розумію декомунізація!", "

Якісь місцеві розбірки комуняк, мабуть",

"Декомунізувався", - коментують вбивство Олега Хоржана користувачі Telegram.

Останні новини України:

Помічено нову велику колону "вагнерівців" - відомо, куди поспішають найманці.

Також повідомлялось, що окупанти скинули на будинки авіабомби - подробиці нової страшної атаки.

Крім того, Politeka.net писала, що росіян після смертельних вибухів на Кримському мосту терміново попередили, чого не слід робити.