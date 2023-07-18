Потужний тайфун «Талім» виривав дерева з корінням і перетворював вулиці на річки.

В Мережі з’явилися кадри негоди, яка накрила Китай, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Було оголошено масштабну евакуацію, яка торкнулася 230 тисяч людей. Було закрито майже 70 туристичних напрямків.

Максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну досягала 25 метрів за секунду, кажуть метеорологи.

Сила вітру була такою, що дерева виривало з корінням, а хвилі на морському узбережжі навіть викинули на берег кита.

На опублікованих в Мережі кадрах також можна побачити, що машини на дорогах зупинялись, а у будинки водоспадом текла вода.

Очікується, що тайфун «Талім» рухатиметься на північний захід зі швидкістю від 15 до 20 км за годину.

У містах Ціньчжоу, Фанченган і Чунцзуо прогнозують зливи, а в південній і центральній частинах регіону швидкість поривів вітру сягатиме 33 метрів на секунду.

Також повідомляється, що тайфун наближається до В'єтнаму.

Додамо, що раніше стало вівдомо про наслідки негоди і в Україні.

Так, за даними Міненерго, внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, у 5 областях було зафіксовано пошкодження ліній електропередачі.

«Наразі залишаються знеструмленими 110 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Більшість із них – на Львівщині та Закарпатті. Тривають відновлювальні роботи», - повідомляли зранку 18 липня українські енергетики.

Також учора знеструмлювалися 36 населених пунктів у Волинській області, наразі всіх заживлено.

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Крім того, Politeka.net писала, що стихія наробила нового лиха в Україні.