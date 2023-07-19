Наразі в окупованому Криму палає пожежа на складі боєприпасів, яка розташована на полігоні «Старокримський», пише Politeka.net.

Раніше в Мережі з'явилися кадри потужної пожежі, а мешканці анексованого півострова повідомляли, що вибухи чути аж у Феодосії та Судаку.

Відомо, що перекрито ділянку "Тавриди" з 118 км до 130 км. Транспорт перенаправляється регіональною мережею через населені пункти Старий Крим та Первомайське. Це стара керченська дорога.

Також із зони, що прилягає до полігону у Кіровському районі, планується тимчасова евакуація мешканців чотирьох населених пунктів – це понад дві тисячі осіб.

Додамо, що цієї ночі в окупованому Севастополі лунали вибухи. За словами місцевої «влади», нібито працювала ППО.

Водночас, місцеві жителі публікують відео, на якому по місту рухається колона машин швидкої допомоги.

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