Про наслідки жорстокого обстрілу з артилерії розповіли в Офісі Генерального прокурора, пише Politeka.net.
За даними слідства, 18 липня, близько 19:30, окупанти обстріляли приватний сектор с. Желанне Перше на Донеччині. Цього разу війська рф завдали удару, ймовірно, з реактивної артилерії.
«Під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків, віком 1 та 13 років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння», - розповіли в прокуратурі.
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Також зазнали поранень ще троє людей - двоє жінок та чоловік.
Наразі всім постраждалим надається медична допомога.
В прокуратурі також опублікували кадри з місця атаки – двір усіяно уламками і битим склом, стоїть стоїть спорожнылий манежик для малюка.
Додамо, також стало відомо, що російська армія вночі атакувала “Шахедами” Херсон.
Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.
Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів власної оселі 89-річну жінку.
Їй надано медичну допомогу.
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Також повідомлялось, що українські "пташки" нещадно нищать ворога.
Крім того Politeka.net писала про нічну атаку на Київ.