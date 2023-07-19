У момент чергової страшної атаки з боку російських окупантів хлопчики знаходились на вулиці.

Про наслідки жорстокого обстрілу з артилерії розповіли в Офісі Генерального прокурора, пише Politeka.net.

За даними слідства, 18 липня, близько 19:30, окупанти обстріляли приватний сектор с. Желанне Перше на Донеччині. Цього разу війська рф завдали удару, ймовірно, з реактивної артилерії.

«Під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків, віком 1 та 13 років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння», - розповіли в прокуратурі.

Також зазнали поранень ще троє людей - двоє жінок та чоловік.

Наразі всім постраждалим надається медична допомога.

В прокуратурі також опублікували кадри з місця атаки – двір усіяно уламками і битим склом, стоїть стоїть спорожнылий манежик для малюка.

Додамо, також стало відомо, що російська армія вночі атакувала “Шахедами” Херсон.

Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.

Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів власної оселі 89-річну жінку.

Їй надано медичну допомогу.

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