Пекельні бої на Бахмутському напрямку тривають, з’явилися подробиці, що зараз відбувається на полі бою.

Зокрема, окупанти, намагаючись врятуватись від нищівного вогню ЗСУ, кидають свою техніку і тікають.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Окупанти під Бахмутом кидають свою техніку на розстріл нашій артилерії. Був уражений танк, БРЕМка приїхала його витягувати, але по ній також влучили. Танк згорів», - повідомив Сирський про наслідки гарної роботи 77-мої ОДШБр.

Тим часом стало відомо, що росіяни відступили з деяких позицій на Бахмутському напрямку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - розповіли в Генштабі.

Також зазначається, що окупанти чинять опір, застосовують резерви і несуть величезні втрати.

Важкі бої тривають.

Додамо, що з’явилися подробиці застосування касетних боєприпасів, які Україна отримала від США. Їх, за даними ЗМІ, в тому числі планують застосовувати у боях за Бахмут.

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Також повідомлялось, що генерал Сирський зробив нову заяву - ворог перекидає резерви.

Крім того, Politeka.net писала, що ворог стягнув величезну кількість солдатів - розкрито задум.