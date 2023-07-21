У Миколаївській області палають поля, і причина цього - спека, необережне поводження з вогнем або навіть навмисні підпали, пише Politeka.net з посиланням на рятувальників.
Ситуацію, і без того небезпечну, ускладнює ще й замінованість території - детонують боєприпаси.
«Відбувається детонація, хвилююся за особовий склад. Ми виїжджаємо, ми люди, ми самі можемо підірватися на цих снарядах. Тому вогонь ми приймаємо на себе, захищаючи поля з пшеницею, льоном, соняшником», — цитують в ДСНС України керівницю загону Галицинівської місцевої пожежної охорони Ірину Грачову.
Інколи пожежі досягають таких великих масштабів, що рятувальники не в змозі їх загасити. На допомогу кличуть фермерів.
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«Сильні пожежі у нас — майже 42 га. Люди дзвонять, просять про допомогу, тому що вогонь розповсюджується до будинків, на села. Жителі, які мають трактори, обкошують села свої, поля, щоб зупинити вогонь», - повідомили в ДСНС.
Від початку року тільки на Миколаївщині на відкритій території виникло понад 700 пожеж. Важливоусвідомлювати, що часто це є не випадковістю, а наслідком дій людини.
Додамо, від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну сапери ДСНС знешкодили понад 413 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Також додамо, що 20 липня на Чернігівщині через необережне поводження з вогнем загинув чоловік.
Бездиханне тіло 69-річного мешканця вогнеборці виявили під час ліквідації пожежі у селі Юність Ніжинського району.
«Врятуй, Господи»,
«Боже, збережи Україну»,
«Треба штрафувати так, щоб бiльше нiкому не хотiлося палити. Нажаль, на свiдомiсть надii мало», - коментують користувачі соцмереж пожежи в Україні, в тому числі з вини самих українців.
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Також повідомлялось, що російська ракета перетворила житловий будинок в Миколаєві на палаючі руїни.
Крім того, Politeka.net писала про сильні пожежі, які стали наслідком нових атак "Шахедів".