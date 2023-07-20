Цієї ночі ворог атакував не тільки Миколаєв і Одесу, стало відомо про наслідки інших ударів.

Так, під вогнем ворога перебувала Чернігівщина, пише Politeka.net.

В Чернігівській ОДА повідомили, що цієї ночі Семенівку ворог нещадно атакував дронами-камікадзе типу "Шахід". Є влучання в житлові будинки.

«Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців. Новгород-Сіверська ТГ: 14 приходів з артилерії; 36 - РСЗВ; 7 - міномет; 3 - ймовірно НАР запущені з вертольоту», - повідомили в Чернігівській ОДА.

Крім того, російській йзагарбники атакували Суми.

За даними Сумської ОВА, близько 01:30 Суми атакувало три Shahed. Один із них збитий, другий підбитий Силами ППО ЗСУ, третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу, будинок загорівся.

Постраждала медсестра оздоровчого закладу - їй надали допомогу на місці.

За попередньою інформацією під завалами людей не виявлено.

Нагадаємо, по півдню України минулої ночі окупанти вдарили майже двадцятьма ракетами.

"Уночі 20 липня 2023 року окупанти знову атакують південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв.

Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе...", - повідомляли в Повітряних Силах України.

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