Одна з випущених ворогом ракет зруйнувала великий житловий будинок у центрі Миколаєва, пише Politeka.net.

На кадрах, опублікованих після ракетного удару, можна побачити, що дім, в якому жили звичайні мирні люди, перетворився на палаючі руїни.

«Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки», - повідомляв очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Також сталося займання гаражів, яке було оперативно ліквідовано.

«Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч», - розповів Кім.

На даний момент відомо про 19 постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

«Пекельна ніч для наших людей! Ворог звірішає та гатить по цивільним об'єктам та житловим будинкам. Миколаїв, Одеса, Суми, Чернігів, Донеччина цієї ночі в черговий раз потрапили під масований обстріл….», - прокоментували страшну ніч в ДСНС.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти також вдарили по Чернігівщині і Сумам.

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Також поідомлялось, що наслідки нічного удару по Миколаєву жахають.

Politeka.net також писала, що росіяни скинули величезну авіабомбу на багатоповерхівку.