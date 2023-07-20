Одна з випущених ворогом ракет зруйнувала великий житловий будинок у центрі Миколаєва, пише Politeka.net.

На кадрах, опублікованих після ракетного удару, можна побачити, що дім, в якому жили звичайні мирні люди, перетворився на палаючі руїни.

«Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки», - повідомляв очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Атака на Миколаєв

Напад Миколаєва, війна

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Також сталося займання гаражів, яке було оперативно ліквідовано.

«Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч», - розповів Кім.

На даний момент відомо про 19 постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

вогонь, пожежа, горить будинок

«Пекельна ніч для наших людей! Ворог звірішає та гатить по цивільним об'єктам та житловим будинкам. Миколаїв, Одеса, Суми, Чернігів, Донеччина цієї ночі в черговий раз потрапили під масований обстріл….», - прокоментували страшну ніч в ДСНС.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти також вдарили по Чернігівщині і Сумам.

Пожежа після атаки "Шахедів"

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Росіяни вдарили по півдню України величезною кількість ракет і «Шахедів».

Також поідомлялось, що наслідки нічного удару по Миколаєву жахають.

Politeka.net також писала, що росіяни скинули величезну авіабомбу на багатоповерхівку.