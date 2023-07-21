К украинским обратились с важным сообщением, которое не следует игнорировать.

В Николаевской области пылают поля, и причина этого - жара, неосторожное обращение с огнем или даже умышленные поджоги, пишет Politeka.net со ссылкой на спасателей.

Ситуацию, и без того опасную, усложняет еще и заминированность территории – детонируют боеприпасы.

«Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы выезжаем, мы люди, мы сами можем подорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником», — цитируют в ГСЧС руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирину Грачеву.

Иногда пожары достигают таких больших масштабов, что спасатели не в состоянии их потушить. На помощь зовут фермеров.

«Сильные пожары у нас – почти 42 га. Люди звонят, просят о помощи, потому что огонь распространяется к домам, на села. Жители, у которых есть тракторы, обкашивают села свои, поля, чтобы остановить огонь», - сообщили в ГСЧС.

С начала года только в Николаевской области на открытой территории возникло более 700 пожаров. Важно осознавать, что часто это не случайность, а следствие действий человека.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения врага в Украину саперы ГСЧС обезвредили более 413 тысяч взрывоопасных предметов.

Также добавим, что 20 июля в Черниговской области из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина.

Бездыханное тело 69-летнего жителя пожарные обнаружили во время ликвидации пожара в селе Юность Нежинского района.

«Спаси, Господи»,

«Боже, сохрани Украину»,

«Надо штрафовать так, чтобы больше никому не хотелось поджигать. К сожалению, на сознание надежды мало» , - комментируют пользователи соцсетей пожара в Украине, в том числе по вине самих украинцев.

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