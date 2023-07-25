Найсильніша лісова пожежа спалахнула у популярному курортному районі Анталії, пише Politeka.net з посиланням на ЗМІ та паблики Туреччини.

Кемерська державна лікарня та прилеглі населені пункти були евакуйовані як запобіжні заходи.

У Мережі з'явилися кадри заграви від пожеж, що було видно за кілька кілометрів від Анталії.

пожежа у Туреччині

Лісові пожежі у Туреччині

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"

Жертвами стали діти: росіяни вдарили касетними боєприпасами по пляжу, подробиці та кадри трагедії

Жінка за кермом налетіла на пішоходів: деталі нещастя під Львовом

"Нафтогаз" повідомив, чому немає показань в платіжці: "Звертаємо увагу…."

"Просто так не віддамо": хто такий Микола Кузнєцов, прах якого намагалися викрасти у Львові
Показати ще

Пожежа, вогонь, полум'я у Туреччині

Пожежа виникла на лісовій дорозі, що з'єднує Кемер з Анталією, в районі Мельмендере і швидко поширилася через сильний вітер.

У свою чергу туристи повідомляли, що полум'я майже дійшло до готелів у курортному селищі Гьйонюк на березі Середземного моря в районі Кемера.

Лісова пожежа у Туреччині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рекордна спека призвела до масштабних лісових пожеж у Греції, тому влада оголосила про евакуацію людей на острові Корфу.

пожежа у Греції

Було евакуйовано 17 сіл, а 2466 осіб доставлено в безпечне місце. Також було оголошено масштабну евакуацію туристів.

Лісові пожежі виникли в горах у центральній частині острова, але вогонь швидко рухається до узбережжя. З деяких містечок людей вивозять морем.

Водночас у країні зафіксували найвищу в історії температуру – 23 липня вона досягла +46,4 °C.

Останні новини України:

Названо причини трагічного падіння мосту з людьми в Україні.

Також повідомлялося, що жінка за кермом влетіла в компанію відпочиваючих.

Крім того, Politeka.net писала про страшне лихо, яке накоїв п'яний українець за кермом.