Вогонь поширюється дуже швидко через сильний вітер.

Найсильніша лісова пожежа спалахнула у популярному курортному районі Анталії, пише Politeka.net з посиланням на ЗМІ та паблики Туреччини.

Кемерська державна лікарня та прилеглі населені пункти були евакуйовані як запобіжні заходи.

У Мережі з'явилися кадри заграви від пожеж, що було видно за кілька кілометрів від Анталії.

Пожежа виникла на лісовій дорозі, що з'єднує Кемер з Анталією, в районі Мельмендере і швидко поширилася через сильний вітер.

У свою чергу туристи повідомляли, що полум'я майже дійшло до готелів у курортному селищі Гьйонюк на березі Середземного моря в районі Кемера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рекордна спека призвела до масштабних лісових пожеж у Греції, тому влада оголосила про евакуацію людей на острові Корфу.

Було евакуйовано 17 сіл, а 2466 осіб доставлено в безпечне місце. Також було оголошено масштабну евакуацію туристів.

Лісові пожежі виникли в горах у центральній частині острова, але вогонь швидко рухається до узбережжя. З деяких містечок людей вивозять морем.

Водночас у країні зафіксували найвищу в історії температуру – 23 липня вона досягла +46,4 °C.

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