Найсильніша лісова пожежа спалахнула у популярному курортному районі Анталії, пише Politeka.net з посиланням на ЗМІ та паблики Туреччини.
Кемерська державна лікарня та прилеглі населені пункти були евакуйовані як запобіжні заходи.
У Мережі з'явилися кадри заграви від пожеж, що було видно за кілька кілометрів від Анталії.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Жертвами стали діти: росіяни вдарили касетними боєприпасами по пляжу, подробиці та кадри трагедії
Жінка за кермом налетіла на пішоходів: деталі нещастя під Львовом
"Нафтогаз" повідомив, чому немає показань в платіжці: "Звертаємо увагу…."
"Просто так не віддамо": хто такий Микола Кузнєцов, прах якого намагалися викрасти у Львові
Пожежа виникла на лісовій дорозі, що з'єднує Кемер з Анталією, в районі Мельмендере і швидко поширилася через сильний вітер.
У свою чергу туристи повідомляли, що полум'я майже дійшло до готелів у курортному селищі Гьйонюк на березі Середземного моря в районі Кемера.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рекордна спека призвела до масштабних лісових пожеж у Греції, тому влада оголосила про евакуацію людей на острові Корфу.
Було евакуйовано 17 сіл, а 2466 осіб доставлено в безпечне місце. Також було оголошено масштабну евакуацію туристів.
Лісові пожежі виникли в горах у центральній частині острова, але вогонь швидко рухається до узбережжя. З деяких містечок людей вивозять морем.
Водночас у країні зафіксували найвищу в історії температуру – 23 липня вона досягла +46,4 °C.
Останні новини України:
Названо причини трагічного падіння мосту з людьми в Україні.
Також повідомлялося, що жінка за кермом влетіла в компанію відпочиваючих.
Крім того, Politeka.net писала про страшне лихо, яке накоїв п'яний українець за кермом.