Сильнейший лесной пожар вспыхнул в популярном курортном районе Анталии, пишет Politeka.net со ссылкой на СМИ и паблики Турции.
Кемерская государственная больница и близлежащие населенные пункты были эвакуированы в качестве мер предосторожности.
В Сети появились кадры зарева от пожаров, которое было видно в нескольких километрах от Анталии.
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Пожар возник на лесной дороге, соединяющей Кемер с Анталией, в районе Мельмендере и быстро распростанился из-за сильного ветра.
В свою очередь туристы сообщали, что пламя почти дошло до отелей в курортном поселке Гёйнюк, что на берегу Средиземного моря в районе Кемера.
Напомним, ранее сообщалось, что рекордная жара привела к масштабным лесным пожарам в Греции, поэтому власти объявили об эвакуации людей на острове Корфу.
Было эвакуировано 17 сел, а 2 466 человек доставлены в безопасное место. Такж была объявлена масштабная эвакуация туристов.
Лесные пожары возникли в горах в центральной части острова, но огонь быстро двигается к побережью. Из некоторых городков людей вывозят по морю.
В тоже время в стране зафиксировали самую высокую в истории температуру — 23 июля она достигла +46,4 °C.
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