Саме ця мить потрапила на відео, яке опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

«Народились у сорочках. Ворожа протитанкова ракета влучає у борт німецької броньованої ремонтно-евакуаційної машини Bergepanzer 2. Нашим воїнам-операторам безпілотників, що знаходились по інший бік від машини, дуже пощастило…», - прокоментував кадри Бутусов.

ЗСУ

фронт, поле бою, ЗСУ

Bergepanzer – це так звана «броньована швидка допомога». Машина побудована на основі гусеничного шасі танка Leopard 1, однак її корпус призначений для інших задач.

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«Замість башти з гарматою машина має 13-тонний кран (із максимальним навантаженням у 20 т), буксирну лебідку із гідравлічними двигунами, розчисний та опорний ковш, обладнання для розрізання та зварювання металу, яке допомагає ремонтувати техніку в польових умовах», - розповів Бутусов.

фронт, війна, ЗСУ

Коментуючи неймовірні кадри, користувачі соцмереж висловлюють сподіівання, що з екіпажем Bergepanzer також все гаразд:

«Боже, спаси й сохрани. Молимося, то буде захист з усіх боків. Сподіваюся, екіпаж вижив»,

«Машина, здається, витримала удар і поїхала далі, чи ні?»,

«Екіпаж вижив?»,

«Врятуй і збережи».

Додамо, тим часом військові 38-ї окремої бригади морської піхоти повідомили, що збили з ПЗРК російський гелікоптер Ка-52.

збитий КА-52

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Також повідомлялось, що зросла кількість жертв ворожого удару по місцю відпочинку родин з дітьми.

Крім того, Politeka.net писала про загибель хороброго українця, який рятував інших.