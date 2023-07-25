Саме ця мить потрапила на відео, яке опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
«Народились у сорочках. Ворожа протитанкова ракета влучає у борт німецької броньованої ремонтно-евакуаційної машини Bergepanzer 2. Нашим воїнам-операторам безпілотників, що знаходились по інший бік від машини, дуже пощастило…», - прокоментував кадри Бутусов.
Bergepanzer – це так звана «броньована швидка допомога». Машина побудована на основі гусеничного шасі танка Leopard 1, однак її корпус призначений для інших задач.
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«Замість башти з гарматою машина має 13-тонний кран (із максимальним навантаженням у 20 т), буксирну лебідку із гідравлічними двигунами, розчисний та опорний ковш, обладнання для розрізання та зварювання металу, яке допомагає ремонтувати техніку в польових умовах», - розповів Бутусов.
Коментуючи неймовірні кадри, користувачі соцмереж висловлюють сподіівання, що з екіпажем Bergepanzer також все гаразд:
«Боже, спаси й сохрани. Молимося, то буде захист з усіх боків. Сподіваюся, екіпаж вижив»,
«Машина, здається, витримала удар і поїхала далі, чи ні?»,
«Екіпаж вижив?»,
«Врятуй і збережи».
Додамо, тим часом військові 38-ї окремої бригади морської піхоти повідомили, що збили з ПЗРК російський гелікоптер Ка-52.
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