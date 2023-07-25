Именно это мгновение попало на видео, опубликованное украинским журналистом Юрием Бутусовым.
«Родились в рубашках. Вражеская противотанковая ракета попадает в борт немецкой бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 2. Нашим воинам-операторам находившихся по другую сторону от машины беспилотников очень повезло…», - прокомментировал кадры Бутусов.
Bergepanzer – это так называемая «бронированная скорая помощь». Машина построена на основе гусеничного шасси танка Leopard 1, однако ее корпус предназначен для других задач.
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«Вместо башни с пушкой у машины 13-тонный кран (с максимальной нагрузкой в 20 т), буксирная лебедка с гидравлическими двигателями, расчистной и опорный ковш, оборудование для разрезки и сварки металла, которое помогает ремонтировать технику в полевых условиях», - рассказал Бутусов.
Комментируя невероятные кадры, пользователи соцсетей выражают надежду, что с экипажем Bergepanzer тоже все хорошо.
«Боже, спаси и сохрани. Молимся, это будет защита со всех сторон. Надеюсь, экипаж выжил»,
«Машина, кажется, выдержала удар и поехала дальше, или нет?»,
«Экипаж выжил?»,
«Спаси и сохрани».
Добавим, тем временем военные 38-й отдельной бригады морской пехоты сообщили, что сбили с ПЗРК российский вертолет Ка-52.
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