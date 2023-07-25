Окупанти щодня калічать і вбивають українців на мирних територіях.

Новий смертельний удар російські загарбники нанесли по Херсонщині, пише Politeka.net.

«Щойно окупанти вгатили по селу Токарівка Херсонської області — внаслідок атаки загинула жінка», - повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

У Херсонській ОДА також повідомили про обстріл окупантами Камишан.

«Близько 13 години російські війська вкрили вогнем селище. Снаряди влучили в приватні будинки. Поранення дістала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні. У неї численні забої та садна», - повідомили в ОДА.

Жінці надали необхідну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.

Раніше в поліції Херсонської області повідомили, що протягом доби окупанти завдавали мінометних, артилерійських ударів, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та скидали боєприпаси з БПЛА на житлові квартали Бериславського і Херсонського районів.

Так, у місті Берислав внаслідок артилерійського обстрілу поранено двох жінок віком 60 та 62 роки.

«Під ворожим артилерійським вогнем перебувало і село Тягинка, там поранено 51-річного чоловіка, вибухами пошкоджено його будинок та згоріли господарські споруди. У селі Станіслав після обстрілів загорілося поле та зафіксовано пошкодження приватних будинків», - розповідали в поліції.

Крім того, з усього виду озброєння росіяни продовжують завдавати удари по Херсону, намагаючись знищити об’єкти життєзабезпечення міста та житлову забудову.

Минулої доби ворог цілив по території заводу, автомобільним мостам, дачним ділянкам уздовж берегової лінії, по багатоквартирним та приватним будинкам у Корабельному та Дніпровському районах.

Останні новини України:

Зросла кількість жертв страшного удару по пляжу, на якому були діти і дорослі.

Також повідомлялось, як Бахмут виглядає сьогодні - з'явилися нові моторошні кадри.

Крім того, Politeka.net писала про загибель хороброго українця, який рятував інших.