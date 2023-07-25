Оккупанты ежедневно калечат и убивают украинцев на мирных территориях.

Новый смертельный удар российские захватчики нанесли по Херсонщине, пишет Politeka.net.

«Только что оккупанты ударили по селу Токаревка Херсонской области — в результате атаки погибла женщина», - сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

В Херсонской ОГА также сообщили об обстреле оккупантами Камышан.

«Около 13 часов российские войска накрыли огнем поселок. Снаряды попали в частные дома. Ранения получила 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу. У нее многочисленные ушибы и ссадины», - сообщили в ОГА.

Женщине предоставили необходимую помощь, она будет лечиться амбулаторно.

Ранее в полиции Херсонской области сообщили, что в течение суток оккупанты наносили минометные, артиллерийские удары, обстреливали из реактивных систем залпового огня и сбрасывали боеприпасы из БПЛА на жилые кварталы Бериславского и Херсонского районов.

Так, в городе Берислав в результате артиллерийских обстрелов ранены две женщины в возрасте 60 и 62 года.

«Под вражеским артиллерийским огнем находилось и село Тягинка, там ранен 51-летний мужчина, взрывами поврежден его дом и сгорели хозяйственные постройки. В селе Станислав после обстрелов загорелось поле и зафиксировано повреждение частных домов», – рассказывали в полиции.

Кроме того, их всех видов вооружения россияне продолжают наносить удары по Херсону, пытаясь уничтожить объекты жизнеобеспечения города и жилую застройку.

За прошедшие сутки враг целил по территории завода, автомобильным мостам, дачным участкам вдоль береговой линии, по многоквартирным и частным домам в Корабельном и Днепровском районах.

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