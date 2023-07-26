Про трагедію в Запоріжжі розповіли рятувальники, пише Politeka.net.
Полум’я спалахнуло пізно ввечері 25 липня в дев’ятиповерховому будинку одного із районів міста.
Було встановлено, що на четвертому поверсі у квартирі палають домашні речі та меблі на площі 15 кв.м. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі.
«Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя», - повідомили пожежники.
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Загиблими виявилися власники оселі 1958 року народження. Причина пожежі встановлюється.
Також рятувальники у Запорізькій області повідомили про ліквідацію наслідків нових ворожих обстрілів.
Так, впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів виникло 4 пожежі у Пологівському та Василівському районах. Крім цього, горіла суха рослинність на відкритій території на загальній площі 250 кв.м.
25 липня сапери ДСНС вилучили 1 касетний елемент, який виявили у населеному пункті Запорізького району. Вибухонебезпечний предмет було знищено.
Додамо, за минулу добу військові рф нанесли 79 ударів по 22 населеним пунктам Запорізької області.
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Також повідомлялось про пожежу, яка спалахнула на Харківщині після чергового ворожого удару.
Крім того, Politeka.net писала про моторошну НП на Закарпатті.