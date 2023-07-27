Огнетушитель необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить собственное жилье.

На том, что огнетушитель необходимо купить для любого дома, настаивают украинские спасатели.

«Позаботьтесь о безопасности дома - приобретите огнетушитель», - подчеркивают в ГСЧС, озвучивая страшную стистику пожаров.

Так, только с начала года количество пожаров в жилищном секторе уже достигает 13 242 случаев. Всего на пожарах погибли 853 человека, еще 915 пострадали.

«Чтобы обезопасить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома!», - призывают в ГСЧС.

Выбирать огнетушитель необходимо, учитывая площадь помещения и строительных материалов в доме.

Спасатели подчеркивают, что перед покупкой огнетушителя лучше посоветоваться со специалистами.

«Для дома следует рассматривать огнетушители, вес которых меньше 5 кг», – отметили в ГСЧС Украины.

После покупки огнетушитель необходимо хранить в недоступных для детей местах и ​​подальше от прямых солнечных лучей и источников нагрева.

Огнетушитель продается с инструкцией – ее необходимо изучить заранее, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.

«Следите за сроком годности огнетушителя, обновляйте его вовремя. Берегите себя и окружающих!», - призывают в ГСЧС Украины.

Добавим, приобрести огнетушитель украинцам советуют не только спасатели. Так, раньше необходимость иметь дома огнетушитель отмечали в КГГА.

«Для защиты дома от пожара обязательно запаситесь огнетушителем», – призвали в горсовете.

Огнетушитель может спасти вам жизнь и имущество в случае опрометчивого использования свечей, керосиновых и масляных ламп, печного отопления, газовых горелок, светильников и генераторов.

Кроме того, некоторые украинцы покупают огнетушитель на случай попадания частей сбитых вражеских беспилотников в дома или квартиры.

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