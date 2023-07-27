На том, что огнетушитель необходимо купить для любого дома, настаивают украинские спасатели.
«Позаботьтесь о безопасности дома - приобретите огнетушитель», - подчеркивают в ГСЧС, озвучивая страшную стистику пожаров.
Так, только с начала года количество пожаров в жилищном секторе уже достигает 13 242 случаев. Всего на пожарах погибли 853 человека, еще 915 пострадали.
«Чтобы обезопасить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома!», - призывают в ГСЧС.
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Выбирать огнетушитель необходимо, учитывая площадь помещения и строительных материалов в доме.
Спасатели подчеркивают, что перед покупкой огнетушителя лучше посоветоваться со специалистами.
«Для дома следует рассматривать огнетушители, вес которых меньше 5 кг», – отметили в ГСЧС Украины.
После покупки огнетушитель необходимо хранить в недоступных для детей местах и подальше от прямых солнечных лучей и источников нагрева.
Огнетушитель продается с инструкцией – ее необходимо изучить заранее, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.
«Следите за сроком годности огнетушителя, обновляйте его вовремя. Берегите себя и окружающих!», - призывают в ГСЧС Украины.
Добавим, приобрести огнетушитель украинцам советуют не только спасатели. Так, раньше необходимость иметь дома огнетушитель отмечали в КГГА.
«Для защиты дома от пожара обязательно запаситесь огнетушителем», – призвали в горсовете.
Огнетушитель может спасти вам жизнь и имущество в случае опрометчивого использования свечей, керосиновых и масляных ламп, печного отопления, газовых горелок, светильников и генераторов.
Кроме того, некоторые украинцы покупают огнетушитель на случай попадания частей сбитых вражеских беспилотников в дома или квартиры.
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