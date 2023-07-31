Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв вночі, що є прильоти, пише Politeka.net.

«Харків знову під обстрілом. Було чутно два прильоти. Попередньо - потрапляння у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає», - повідомляв Терехов, додаючи, що на місці працюють ДСНС.

У Харківській ОВА жителів міста Харків та області закликали перебувати в укриттях.

На даний момент відомо, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова в ніч на 31 липня сталося влучання у с кладській приміщення, одна людина отримала пошкодження.

Відомо, що о 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по Харківщині ракет типу С-300 з території Білгородської області.

Крім того, у селищі Великий Бурлук Харківської області ще одна ракета поцілила по території приватного домовладіння.

На щастя, ніхто не постраждав.

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