Важкі бої на Бахмутському напрямку продовжуються, але з’явилися новини і кадри, які вселяють надію.

Так, в Мережі з’явилося унікальне відео, на якому видно руїни Бахмута з позицій ЗСУ, пише Politeka.net.

«Ось він, рідний Бахмут», - коментує автор кадрів.

У свою чергу боєць ЗСУ, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.

За його словами, український захисники з 77 ОАеМБр та 22 ОМБр дуже евективно знищують окупантів.

Також «демон» розповів, що ворог втрачає техніку і потрапляють в полон.

«Але поки за рахунок складних мінувань та рель'єфу, а місцями і перевазі в кількості вогню арти їм вдається сповільнювати наш рух. Сповільнювати, але не зупиняти. Окремий привіт хлопцям, яких не називаю, але які ходили погулять по Бахмуту недавно і затрофеїли дещо», - заінтригував «Бахмутський демон».

Додамо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог безуспішно намагався повернути позиції під Бахмутом, продовжується наступ ЗСУ на півдні.

Згідно з повідомленням, на Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області.

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