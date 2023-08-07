Незважаючи на поширену думку про те, що добрий люля-кебаб можна приготувати лише з баранини, зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова стверджує, що це лише стереотип. Тож Литвинова вирішила поділитися своїм рецептом ніжного курячого люля-кебабу.

Рецепт курячого люля-кебабу:

Інгредієнти:

Курячі стегна без кістки – 1 кг

Свиняче сало – 170 г

Цибуля – 120 г

Сіль - 1 чайна ложка

Спеції – 1-2 столові ложки

Приготування:

Спочатку приготуйте фарш із курячих стегон, видаліть кістки та подрібніть м'ясо. Потім змішайте його зі свинячим салом. Додайте подрібнену цибулю і ретельно перемішайте, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова. Потім додайте спеції та сіль, і ще раз добре перемішайте всі інгредієнти.

"Майстер Шеф" Литвинова радить, візьміть грати і обкладіть її фольгою, охоплюючи всю довжину ґрат. Сформуйте заглиблення для фаршу. Потім за допомогою дерев'яної шпажки зробіть 3-4 отвори в кожній западині.

Викладіть фарш уздовж западин довгими ковбасками, використовуючи кондитерський мішок для зручності. Вставте дерев'яні шпажки у фарш, додає "Мастер Шеф" Литвинова.

Також "Мастер Шеф" Литвинова додає, випікайте люля-кебаб по 10 хвилин з кожного боку або до готовності.

"Мастер Шеф" Литвинова помічає, тепер у вас є можливість насолодитися смаком ніжного та ароматного курячого люля-кебабу, який вдало поєднує у собі різноманітні пряні нотки та м'яку текстуру.

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