Несмотря на распространенное мнение о том, что хороший люля-кебаб можно приготовить только из баранины, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова утверждает, что это лишь стереотип. Поэтому Литвинова решила поделиться своим рецептом нежного куриного люля-кебаба.
Рецепт куриного люля-кебаба:
Ингредиенты:
- Куриные бедра без кости – 1 кг
- Свиное сало – 170 г
- Репчатый лук – 120 г
- Соль – 1 чайная ложка
- Специи – 1-2 столовые ложки
Приготовление:
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Сначала приготовьте фарш из куриных бедер, удалите кости и измельчите мясо. Затем смешайте его со свиным салом. Добавьте измельченный лук и тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Затем добавьте специи и соль, и еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, возьмите решетку и обложите ее фольгой, охватывая всю длину решетки. Сформируйте углубления для фарша. Затем, с помощью деревянной шпажки, сделайте 3-4 отверстия в каждой впадине.
Выложите фарш вдоль впадин длинными колбасками, используя кондитерский мешок для удобства. Вставьте деревянные шпажки в фарш, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Также "Мастер Шеф" Литвинова добавляет,выпекайте люля-кебаб по 10 минут с каждой стороны или до готовности.
"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, теперь у вас есть возможность насладиться вкусом нежного и ароматного куриного люля-кебаба, который удачно сочетает в себе разнообразные пряные нотки и мягкую текстуру.
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