На Південному напрямку російські окупанти намагалися досить жорстко контратакувати, проте завершилося все "хаотичними рухами".

Про це повідомив журналіст і боєць ЗСУ Кирило Сазонов, аналізуючи ситуацію на полі бою.

«Тобто ніби й лізуть, але вже не синхронно і хто де. Нашим все одно було досить складно, але ці спроби противника результатів не дали.

Резерви, як я й писав, вони запускати не поспішають. Тримають на другій лінії. Схоже, Кремль змирився зі зломом своєї першої лінії оборони і жорстко триматиме другу», - констатував Сазонов.

Оцінюючи ситуацію на Лиманському та Куп'янському напрямках, журналіст і боєць ЗСУ зазначив, що «на Лимані та Куп'янську» російські окупанти «наступали всерйоз».

«Маючи завдання саме на просування, щоб потім стратегічно загрожувати Слов'янську та поставити під удар Харківський напрямок. Тижнів два вже цей процес іде, вони туди багато перекинули, але реально просунутися не змогли», - повідомив Сазонов.

Додамо, у Генштабі ЗСУ у новому зведенні повідомили, що протягом минулої доби сталося майже 40 бойових зіткнень.

Також з'явилися оновлені дані DeepState. Так, згідно з картою, Сили оборони України змогли відкинути російських окупантів на південь від населеного пункту Новоєгорівка, при цьому загарбники взяли під контроль Новоселівське.

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Також повідомлялося, що окупанти накрили житлові будинки з "Градів".

Нагадаємо також, що ЗСУ можуть обвалити Південний фронт.