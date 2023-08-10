Колишній суддя кулінарного проекту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запропонувала рецепт лінивого пирога з сиром та бринзою.

Зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова дала рецепт пирога з тонкого тіста, який може бути як солоним, так і солодким частуванням. Традиційний рецепт включає начинку з сиру, зелені і яєць, загорнуту в тісто філо. Проте "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова пропонує спрощений варіант, замінивши тісто на лаваш.

Інгредієнти:

Лаваш – 3 листа

Сир – 200 г

Бринза – 250 г

Яйця – 3 шт.

Сіль - 2 ч.л.

Зелена цибуля – 50 г

Кріп – 50 г

кінза, петрушка - 50 г

Для заливання:

Яйця – 3 шт.

Йогурт 10% - 300 мл

Сіль - 1 ч.л.

Приготування:

Почнемо із приготування начинки. У мисці з'єднайте сир, бринзу, подрібнену зелень та три яйця. Ретельно перемішайте, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

Наріжте лаваш прямокутники. Помірно розподіліть начинку по лавашу, потім скрутіть його в рулетики і обережно помістіть їх у форму для випічки.

"Мастер Шеф" Литвинова розповідає, тепер займемося заливкою. Збийте три яйця, додайте йогурт та чайну ложку солі. Перемішайте до одержання однорідної маси.

Полийте заливку приготованими рулетиками, забезпечуючи рівномірне покриття.

Дайте рулетикам добре вбратися заливкою, потім відправте форму в розігріту духовку. Випікайте за температури 180 градусів протягом 30 хвилин, радить "Мастер Шеф" Литвинова.

Коли пиріг придбає золотисту кірку і добре пропечеться, дістаньте його з духовки.

"Мастер Шеф" Литвинова також рекомендує, перед подачею можна додати трохи сметани для аромату та смаку.

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