Бывший судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт ленивого пирога с творогом и брынзой.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт пирога из тонкого теста, который может быть как соленым, так и сладким угощением. Традиционный рецепт включает в себя начинку из сыра, зелени и яиц, завернутую в тесто фило. Тем не менее, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает упрощенный вариант, заменив тесто на лаваш.

Ингредиенты:

Лаваш – 3 листа

Творог – 200 г

Брынза – 250 г

Яйца – 3 шт.

Соль – 2 ч.л.

Зеленый лук – 50 г

Укроп – 50 г

Кинза, петрушка – 50 г

Для заливки:

Яйца – 3 шт.

Йогурт 10% - 300 мл

Соль – 1 ч.л.

Приготовление:

Начнем с приготовления начинки. В миске соедините творог, брынзу, измельченную зелень и три яйца. Тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте лаваш на прямоугольники. Равномерно распределите начинку по лавашу, затем скрутите его в рулетики и аккуратно поместите их в форму для выпечки.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, теперь займемся заливкой. Взбейте три яйца, добавьте йогурт и чайную ложку соли. Перемешайте до получения однородной массы.

Полейте приготовленными рулетиками заливку, обеспечивая равномерное покрытие.

Дайте рулетикам хорошо впитаться заливкой, затем отправьте форму в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Когда пирог приобретет золотистую корку и хорошо пропечется, достаньте его из духовки.

"Мастер Шеф" Литвинова также рекомендует, перед подачей можно добавить немного сметаны для аромата и вкуса.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.