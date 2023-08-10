Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт пирога из тонкого теста, который может быть как соленым, так и сладким угощением. Традиционный рецепт включает в себя начинку из сыра, зелени и яиц, завернутую в тесто фило. Тем не менее, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает упрощенный вариант, заменив тесто на лаваш.
Ингредиенты:
- Лаваш – 3 листа
- Творог – 200 г
- Брынза – 250 г
- Яйца – 3 шт.
- Соль – 2 ч.л.
- Зеленый лук – 50 г
- Укроп – 50 г
- Кинза, петрушка – 50 г
Для заливки:
- Яйца – 3 шт.
- Йогурт 10% - 300 мл
- Соль – 1 ч.л.
Приготовление:
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Начнем с приготовления начинки. В миске соедините творог, брынзу, измельченную зелень и три яйца. Тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте лаваш на прямоугольники. Равномерно распределите начинку по лавашу, затем скрутите его в рулетики и аккуратно поместите их в форму для выпечки.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, теперь займемся заливкой. Взбейте три яйца, добавьте йогурт и чайную ложку соли. Перемешайте до получения однородной массы.
Полейте приготовленными рулетиками заливку, обеспечивая равномерное покрытие.
Дайте рулетикам хорошо впитаться заливкой, затем отправьте форму в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Когда пирог приобретет золотистую корку и хорошо пропечется, достаньте его из духовки.
"Мастер Шеф" Литвинова также рекомендует, перед подачей можно добавить немного сметаны для аромата и вкуса.
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