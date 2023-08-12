Зірка проекту "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, що для цієї страви рекомендується вибрати менш жирні частини свинини, такі як задня частина або лопатка. Якщо у вас є молода картопля, її слід варити трохи коротше часу, ніж стара, щоб досягти потрібної м'якості, ділиться "Мастер Шеф" Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ:

600 г свинини (задня частина)

50 мл оливкового масла

500 г редьки

25 г вершкового масла

500 г картоплі

1 середня морква

400 мл води

сіль та перець за смаком

100 мл білого сухого вина

1 ч. л. меленого коріандру

5-6 лаврових листів

100-150 г квашеної капусти (для подачі)

КРОК 1: Підготуйте 600 г свинини, наріжте кубиками її розміром близько 2 см. Розігрійте сковороду з 50 мл оливкової олії і обсмажуйте свинину до золотистої кірки, тривалістю приблизно 15 хвилин. Головна мета - надати м'ясу золотистого відтінку, воно не повинно бути повністю готовим, розповідає "Мастер Шеф" Клопотенко.

КРОК 2: Промийте та наріжте 500 г редису на чотири частини кожен. Розігрійте сковороду з 25 г вершкового масла|мастила| і обсмажуйте редис протягом 10 хвилин|мінути|, помішуючи постійно.

КРОК 3: "Мастер Шеф" Клопотенко розповідає, очистіть 500 г картоплі та наріжте її великими кубиками. Середню величину моркву слід очистити і порізати.

КРОК 4: Візьміть каструлю з товстим дном і шар за шаром викладіть порізану картоплю, моркву, смажену редис і свинину. Залийте усі 400 мл води, щоб рідина покрила інгредієнти. Прикрити каструлю кришкою та готувати на слабкому вогні протягом 50 хвилин, додає "Мастер Шеф" Клопотенко.

КРОК 5: До кінця цього часу картопля та м'ясо мають стати м'якими. Посоліть і поперчіть страву до смаку, додайте 100 мл білого сухого вина, 1 ч. л. меленого коріандру та 5-6 лаврових листів. Обережно перемішайте, щоб зберегти цілісність картоплі, і продовжуйте готувати ще 10 хвилин на низькому вогні, ділиться "Мастер Шеф" Клопотенко.

КРОК 6: Подавайте це жарке зі свининою та гарячою редискою, доповнивши блюдо гарніром із квашеної капусти.

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