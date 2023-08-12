Зірка проекту "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, що для цієї страви рекомендується вибрати менш жирні частини свинини, такі як задня частина або лопатка. Якщо у вас є молода картопля, її слід варити трохи коротше часу, ніж стара, щоб досягти потрібної м'якості, ділиться "Мастер Шеф" Клопотенко.

Майстер Шеф, скріншот Ютуб

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 600 г свинини (задня частина)
  • 50 мл оливкового масла
  • 500 г редьки
  • 25 г вершкового масла
  • 500 г картоплі
  • 1 середня морква
  • 400 мл води
  • сіль та перець за смаком
  • 100 мл білого сухого вина
  • 1 ч. л. меленого коріандру
  • 5-6 лаврових листів
  • 100-150 г квашеної капусти (для подачі)

КРОК 1: Підготуйте 600 г свинини, наріжте кубиками її розміром близько 2 см. Розігрійте сковороду з 50 мл оливкової олії і обсмажуйте свинину до золотистої кірки, тривалістю приблизно 15 хвилин. Головна мета - надати м'ясу золотистого відтінку, воно не повинно бути повністю готовим, розповідає "Мастер Шеф" Клопотенко.

КРОК 2: Промийте та наріжте 500 г редису на чотири частини кожен. Розігрійте сковороду з 25 г вершкового масла|мастила| і обсмажуйте редис протягом 10 хвилин|мінути|, помішуючи постійно.

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КРОК 3: "Мастер Шеф" Клопотенко розповідає, очистіть 500 г картоплі та наріжте її великими кубиками. Середню величину моркву слід очистити і порізати.

Майстер Шеф, скріншот Ютуб

КРОК 4: Візьміть каструлю з товстим дном і шар за шаром викладіть порізану картоплю, моркву, смажену редис і свинину. Залийте усі 400 мл води, щоб рідина покрила інгредієнти. Прикрити каструлю кришкою та готувати на слабкому вогні протягом 50 хвилин, додає "Мастер Шеф" Клопотенко.

КРОК 5: До кінця цього часу картопля та м'ясо мають стати м'якими. Посоліть і поперчіть страву до смаку, додайте 100 мл білого сухого вина, 1 ч. л. меленого коріандру та 5-6 лаврових листів. Обережно перемішайте, щоб зберегти цілісність картоплі, і продовжуйте готувати ще 10 хвилин на низькому вогні, ділиться "Мастер Шеф" Клопотенко.

КРОК 6: Подавайте це жарке зі свининою та гарячою редискою, доповнивши блюдо гарніром із квашеної капусти.

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