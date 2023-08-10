За попередніми даними, травми отримали шестеро людей, пише Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА.
Окупанти накрили смертоносним вогнем з артилерії Білозерку.
«Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу», - розповіли в ОДА.
Серед поранених є людина з тяжкими травмами. Усіх постраждалих госпіталізовано.
Додамо, що росіяни кожного дня знищують Херсонщину, вбивавючи і калічачи українців, з різних видів озброєнь.
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Так, тільки минулої доби окупанти наносили удари з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА.
Під прицілом – цивільна інфраструктура, зокрема, соціальна, місця скупчення людей. Внаслідок чергових терористичних атак рф постраждали мирні люди, пошкоджено медичний заклад, дитячий садочок, житлову забудову та складські приміщення.
З авіації російська армія завдала удари по Одрадокам’янці та Миколаївці.
«Під щільним артилерійським вогнем ворога перебувало Микільське, там поранення отримала 58-річна жінка, яку у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні», - повідомляють в поліції.
Від ворожих обстрілів з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра постраждали Корабельний та Дніпровський райони Херсона, центр міста та прибережна зона потерпали від концентрованих ударів противника.
У мікрорайоні «Корабел» ворог атакував багатоповерхівки та дитячий садочок, поранення отримав 72-річний чоловік.
Також з Херсонщини прийшла чергова страшна звістка - 16-річна дівчина, яка отримала тяжкі поранення 31 липня під час обстрілу армією рф Корабельного району Херсона, померла в лікарні.
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