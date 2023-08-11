Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА, ворожа армія атакує Херсонщину з самого ранку.

Близько 4:00 у Комишанах ворог ударив по житловому будинку.

«Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою "швидкої" постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога», - розповіли в ОДА.

А о 8-ій ранку росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі.

Попередньо, люди не постраждали.

Додамо, що сьогодні Херсонщина прощається з Героєм, який віддав життя за свободу і незалежність України. У Херсоні в останню путь проведуть солдата Микиту Тяжелова.

Він загинув 2 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки, що на Донеччині. Микиті було всього 25 років.

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У лікарні помер чоловік, який був поранений внаслідок обстрілу Херсона вранці, уточнили в обласній прокуратурі.

53-річного чоловіка раніше виявили з тяжкими пораненнями в одній із квартир багатоповерхівки. Ще двом мешканцям будинку надали допомоги на місці.

Також в прокуратурі уточнили, що через обстріл пункту гумдопомоги у Бериславському районі травмовано трьох людей: місцевого та двох поліцейських.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Білозерці.

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Також повідомлялось, що величезну авіабомбу росіяни скинули вночі на українське місто.

Крім того, Politeka.net писала, що контратаки росіян на Бердянському напрямку пішли не за планом.