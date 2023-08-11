Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА, вражеская армия атакует Херсонщину с самого утра.
Около четырех часов в Комышанах враг ударил по жилому дому.
«Ранения получили три женщины, 50, 65 и 84 года. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь», - рассказали в ОГА.
А в 8 утра россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе.
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Предварительно люди не пострадали.
Добавим, что сегодня Херсонщина прощается с Героем, отдавшим жизнь за свободу и независимость Украины. В Херсоне в последний путь проведут солдата Никиту Тяжелова.
Он погиб 2 августа во время выполнения боевого задания вблизи Клищеевки Донецкой области. Никите было всего 25 лет.
Напомним, ранее россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Белозерке.
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Также сообщалось, что огромную авиабомбу россияне сбросили ночью на украинский город.
Кроме того, Politeka.net писала, что контратаки россиян на Бердянском направлении пошли не по плану.