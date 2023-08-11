Про це, як пише Politeka.net, розповіли в СБУ.

Наголошується, що зібрано доказову базу на Петра Симоненка – колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію рф.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Також в СБУ розповіли подробиці, як Петро Симоненко втік з України і де він зараз.

Коли Київщина перебувала в окупації, Петро Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його «евакуації» до країни-агресора.

«Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф», - розповіли в СБУ.

Петро Симоненко особисто зустрічав російських спецназівців, приймав їх у своєму будинку. Відомо, що у період з 4 по 8 березня 2022-го року Симоненко і його близькі у супроводі окупантів залишив територію України через ворожі блокпости. Тоді Симоненко опинився на території Білорусі.

Звідти Петро Симоненко вже переїхав до росії, де його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу».

«Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми рф Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики москви», - підкреслили в СБУ.

За вказівкою Зюганова у жовтні 2022-го року Симоненко взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу Симоненко, зокрема, намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність «л/днр».

Крім того, за даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді «антифашистського форуму», який проходив у Мінську.

«Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї рф», - зазначили в СБУ.

У свою чергу в Офісі Генерального прокурора повідомили, що екслідеру забороненої «Комуністичної партії України» інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу або до захоплення державної влади, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (в. 3 ст. 109 , ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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