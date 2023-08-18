Тетяна Литвинова розповіла , як просто та смачно приготувати запечені роли будинку. Вийде досить насичено і можна пригощати гостей, а також балувати близьких. "Мастер Шеф" Литвинова зауважує, що з таким варіантом не доведеться витрачати багато часу на кухні.

120 г ікри мінтаю;

200 г рису для суші;

4 листа нори;

50 г огірка;

200 г сиру "Філадельфія";

5 г солі;

5 г цукру;

20 г рисового оцту;

150 г майонезу.

Спочатку рис ретельно промивається 7-9 разів холодною водою доти, доки вода не стане прозорою. Після цього рис вариться до готовності, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

Окремо підігріваємо оцет і розчиняємо в ньому цукор та сіль. Цю суміш додаємо до гарячого рису, добре перемішуючи.

Огірок нарізається на довгі смужки. Сир "Філадельфія" перекладається у кондитерський пакет для зручності, розповідає "Мастер Шеф" Литвинова.

Тепер починаємо збирання ролів. Лист норі кладеться на килимок для роликів. Наносимо рис тонким шаром, залишаючи приблизно 5 см з верхнього боку норі без рису. Щоб рис не прилипав до рук, руки іноді обмочуємо у холодній воді. Внизу норі розкладаємо нарізаний огірок, потім крем-сир та ікру, радить "Мастер Шеф" Литвинова. За допомогою килимка акуратно скручуємо рол. Частину норі, що залишилася без начинки, змащуємо водою та повністю загортаємо рол. Потім розрізаємо його на 8 рівних частин.

"Мастер Шеф" Литвинова ділиться далі, попередньо розігрівши духовку до 200 градусів у режимі верхнього гриля, викладаємо роли на лист рисом вниз. Зверху кладемо по 1 чайній ложці суміші ікри мінтаю та майонезу. Роли запікаються протягом 3 хвилин, після чого подають гарячими.

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