Татьяна Литвинова рассказала, как просто и вкусно приготовить запеченные роллы дома. Получится довольно насыщенно и можно угощать гостей, а также баловать близких. "Мастер Шеф" Литвинова подмечает, что с таким вариантом не придется тратить много времени на кухне.

120 г икры минтая;

200 г риса для суши;

4 листа нори;

50 г огурца;

200 г сыра "Филадельфия";

5 г соли;

5 г сахара;

20 г рисового уксуса;

150 г майонеза.

Сначала рис тщательно промывается 7-9 раз холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После этого рис варится до готовности, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Отдельно подогреваем уксус и растворяем в нем сахар и соль. Эту смесь добавляем к горячему рису, хорошо перемешивая.

Огурец нарезается на длинные полоски. Сыр "Филадельфия" перекладывается в кондитерский пакет для удобства, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Теперь начинаем сборку роллов. Лист нори кладется на коврик для роллов. Наносим рис тонким слоем, оставляя примерно 5 см с верхней стороны нори без риса. Чтобы рис не прилипал к рукам, руки иногда обмакиваем в холодной воде. Внизу нори раскладываем нарезанный огурец, затем — крем-сыр и икру, советует "Мастер Шеф" Литвинова. С помощью коврика аккуратно скручиваем ролл. Часть нори, которая осталась без начинки, смазываем водой и полностью заворачиваем ролл. Затем разрезаем его на 8 равных частей.

"Мастер Шеф" Литвинова делится далее, предварительно разогрев духовку до 200 градусов в режиме верхнего гриля, выкладываем роллы на противень рисом вниз. Сверху кладем по 1 чайной ложке смеси икры минтая и майонеза. Роллы запекаются в течение 3 минут, после чего их подают горячими.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.