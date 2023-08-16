Так, у ці хвилини йде сильний обстріл міста Херсон, пише Politeka.net.
Про небезпеку повідомили в Херсонській ОДА.
«Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!», - терміново попередив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Ранеш стало відомо, що сьогодні вночі російській військові вкотре обстріляли з артилерії Дарʼївську громаду Херсонського району.
Окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого сталося його загоряння.
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Постраждало подружжя, чоловіка та жінку госпіталізовано.
Всього за минулу добу противник здійснив 61 обстріл Херсонщини, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.
Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти атакували Україну "Шахедами".
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Крім того, Politeka.net писала, що ситуація під Бахмутом загострилася ще більше.