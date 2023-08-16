Так, у ці хвилини йде сильний обстріл міста Херсон, пише Politeka.net.

Про небезпеку повідомили в Херсонській ОДА.

«Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!», - терміново попередив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Ранеш стало відомо, що сьогодні вночі російській військові вкотре обстріляли з артилерії Дарʼївську громаду Херсонського району.

Окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого сталося його загоряння.

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Всього за минулу добу противник здійснив 61 обстріл Херсонщини, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти атакували Україну "Шахедами".

На жаль, не всі ворожі беспілотники вдалося збити. Є влучання

напад на житницю

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ЗСУ вибили окупантів з важливого населеного пункту.

Також повідомлялось про головну перевагу ЗСУ у цій війні.

Крім того, Politeka.net писала, що ситуація під Бахмутом загострилася ще більше.