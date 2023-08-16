Окупантам все одно, де і коли вбивати і калічити мирних українців.

Так, у ці хвилини йде сильний обстріл міста Херсон, пише Politeka.net.

Про небезпеку повідомили в Херсонській ОДА.

«Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!», - терміново попередив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Ранеш стало відомо, що сьогодні вночі російській військові вкотре обстріляли з артилерії Дарʼївську громаду Херсонського району.

Окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого сталося його загоряння.

Постраждало подружжя, чоловіка та жінку госпіталізовано.

Всього за минулу добу противник здійснив 61 обстріл Херсонщини, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти атакували Україну "Шахедами".

На жаль, не всі ворожі беспілотники вдалося збити. Є влучання

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Крім того, Politeka.net писала, що ситуація під Бахмутом загострилася ще більше.