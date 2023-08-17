Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського на концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити дотепні пародії на росіян і те, що відбувається довкола війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював грізного російського генерала Суровікіна, яким свого часу дуже лякали українців.

Як видно, у новій пародії Юрій Великий приміряв він образ Суровікіна, але виглядає він звичайно не грізно, а дуже комічно. Як виявилося, після заколоту Пригожина до РФ Суровікін потрапив у немилість і тепер стало відомо, що його відправили під домашній арешт. У своїй пародії Юрій Великий в образі Суровікіна записав відеозвернення.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "Як днями стало відомо, генерала ВКС Сергія Армагеддоновича СУРОВІКІНА усунули від виконання обов'язків та помістили під домашній арешт, хоча щодо нього не було офіційного розслідування. Йому заборонили виходити з дому і наказали "Мовчати, поки про нього не забудуть". Вашій увазі, ПОВНА ВЕРСІЯ промовистого мовчання Суровікіна".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Зло пожирає само себе. Розкручений маховик репресій зупинити не можна. Його можна тільки зруйнувати. Але всередині Росії нема кому".

"Дякую, Юро, за мовчазного Армагеддома, якому пташка в чоло врізалася".

"А натовпом у Росії і мовчати легше". Дякую Вам Юрію".

"Ночами я так голосно мовчу, що дружина йде спати в сусідню кімнату, а вранці провітрює нашу спальню! Це життєвий шедевр!".

"Зараз повітряна тривога на Київщині. А я сиджу і дивлюсь Великого. І одразу якось легше, і веселіше жити".

"Суровікіна шукають, а він хитрун на українському каналі ховається. Сховався на найвиднішому місці”.

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