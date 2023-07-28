Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову Лукашенка з ватажком банди "вагнерівців" Пригожиним.

"Пройшов місяць з того моменту, як ЛУКАШЕНКО дав притулок у себе в Білорусі бунтівника-одноденку ПРИГОЖИНА та залишки його ПВК. Існує багато версій про те, кому це було вигідно і чи отримав від цього якусь вигоду сам Лукашенко? На мій погляд, коли в тебе під боком такий сумнівний контингент, Ригоричу більше треба думати не про вигоду, а хоча б про свою особисту безпеку", - розповів Юрій Великий у підписі до своєї пародії.

Юрій Великий, пародія, скріншот: YouTube

Треба сказати, що Юрій Великий дуже артистично та професійно зобразив образи Лукашенка та Пригожина. Причому, вони настільки схожі, що деякі фанати відзначили, що навіть кращі за оригінал. Артист приміряв і зовнішність своїх персонажів, і їхню міміку, і мова, вийшло дуже переконливо.

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"

Трагедія в Дніпрі: завдано удару по багатоповерхівці, перші подробиці

Під звуки гімну України: росіян із ганьбою погнали з Батумі

Нова комунальна НП в Києві, транспорт терміново зупиняють: "Сталось пошкодження…"

Стовп від вибуху вище за дерева і дахи: росіяни скинули півтонну авіабомбу
Показати ще

Користувачі відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Незваний гість гірше за Пригожина – це шедевр! Браво! Дякую за чергову порцію гумору!".
"Чудово! Юрію, як завжди, Великий! Великий артист, Велика людина та Великий громадянин України, чия творчість допомагає переживати ці нелегкі часи".
"Люблю як Юрій пародує Хригорича і пригожинську відвислу губу. Талантище!".
"До чого ж талановитий актор. Дай Боже, щоб настали ті часи, коли ви станете смішити людей вже на мирні теми".
"Браво! Яка гримаса, який артистизм! 10/10. Пригожин тут навіть цікавіший і симпатичніший, ніж у житті!".
"На злобу дня, Юрію, ви як завжди чудові!".

Останні новини України:

Нагадаємо, Юрій Великий висміяв Конашенкова після удару по Чонгару: "Міністерство оленярів...".

Як повідомляла Politeka, "Про Залужного не питайте": Великий з "Квартал 95" спародіював зустріч Путіна з воєнкорами, відео.

Також Politeka писала, що Міні-серіал про "Жабу і Гадюку": Великий з "Квартал 95" підняв на сміх конфлікт Пригожина та Шойгу.