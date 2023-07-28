Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову Лукашенка з ватажком банди "вагнерівців" Пригожиним.

"Пройшов місяць з того моменту, як ЛУКАШЕНКО дав притулок у себе в Білорусі бунтівника-одноденку ПРИГОЖИНА та залишки його ПВК. Існує багато версій про те, кому це було вигідно і чи отримав від цього якусь вигоду сам Лукашенко? На мій погляд, коли в тебе під боком такий сумнівний контингент, Ригоричу більше треба думати не про вигоду, а хоча б про свою особисту безпеку", - розповів Юрій Великий у підписі до своєї пародії.

Треба сказати, що Юрій Великий дуже артистично та професійно зобразив образи Лукашенка та Пригожина. Причому, вони настільки схожі, що деякі фанати відзначили, що навіть кращі за оригінал. Артист приміряв і зовнішність своїх персонажів, і їхню міміку, і мова, вийшло дуже переконливо.

Користувачі відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Незваний гість гірше за Пригожина – це шедевр! Браво! Дякую за чергову порцію гумору!".

"Чудово! Юрію, як завжди, Великий! Великий артист, Велика людина та Великий громадянин України, чия творчість допомагає переживати ці нелегкі часи".

"Люблю як Юрій пародує Хригорича і пригожинську відвислу губу. Талантище!".

"До чого ж талановитий актор. Дай Боже, щоб настали ті часи, коли ви станете смішити людей вже на мирні теми".

"Браво! Яка гримаса, який артистизм! 10/10. Пригожин тут навіть цікавіший і симпатичніший, ніж у житті!".

"На злобу дня, Юрію, ви як завжди чудові!".

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