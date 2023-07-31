Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову інтерв'ю російської фехтувальниці Смірнової у пропагандиста Корчевнікова. Це своєрідна реакція на скандал довкола української шаблістки Ольги Харлан.

У підписі до публікації Юрій Великий описав ситуацію: "На чемпіонаті світу з фехтування в Італії, українська шаблістка та гордість нашої країни Ольга Харлан з розгромним рахунком 15:7 виграла поєдинок у росіянки Смірнової, яка виступала під нейтральним прапором. Наприкінці бою, Смірнова підійшла до українки і запропонувала їй потиснути руки, щоправда, Смірнова забула, що для нашої спортсменки вона не лише суперниця, а в першу чергу ворог, так і залишилася вона того дня нерукопжатною, у зв'язку з чим демонстративно просиділа на стільці близько години і написала скаргу на Ольгу. Українку дискваліфікували, але пізніше вона отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі".

У своїй пародії Юрій Великий спародіював і божевільного пропагандиста Корчевнікова та неадекватну шаблістку Смирнову, показавши їх у комічному світлі. У діалог між ними просякнутий іскрометним гумором та іронією.

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео, яке показав Юрій Великий:

"Юрію, дякую за пародію! Слава Україні та її героїчним людям".

"Українка натикала росіянці вдвічі більше, клас".

"Буде брат - носитиме!" Це шедевр. Юрій дякую Вам. Слава Україні та її Силам Оборони!".

"Юрій, браво, та ще раз Браво! Як завжди, здобула море позитиву. Ваші пародії – це шедеври!".

"Українка просто зарила цю стільцесиділку. Слава Україні, всьому українському народу!".

"Смішно, але за фактом сумно. Україна, за вами правда, всі адекватні люди з вами!".

"Як заявила Смирнова: "Якби Харлан не чинила опір, я б уже давно виграла спецзмагання".

"Відсидіти відстійну позицію - це не тільки в стилі фехтувальниці, а й у правилах роботи Російської Держдури. Юрію, ви на вершині майстерності! Браво!

"Фехтуватниця, з нейтральної народної республіки негативно перемогла, 50 хвилин талановито сиділа на стільці і відстоювала відстійну позицію. Супер!".

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