Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского на концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать остроумные пародии на россиян и то, что происходит вокруг войны в Украине. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал грозного российского генерала Суровикина, которым в свое время очень пугали украинцев.

Как видно, в новой пародии Юрий Великий примерял на себя образ Суровикина, но выглядит он конечно не грозно, а очень комично. Как оказалось, после мятежа Пригожина в РФ Суровикин попал в немилость и теперь стало известно, что его отправили под домашний арест. В своей пародии Юрий Великий в образе Суровикина записал видеообращение.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "Как стало известно, генерала ВКС Сергея Армагеддоновича СУРОВИКИНА отстранили от исполнения обязанностей и поместили под домашний арест, хотя в отношении него не было официального расследования. Ему запретили выходить из дома и приказали "Молчать, пока о нем не забудут". Вашему вниманию, ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ красноречивого молчания Суровикина".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Зло пожирает само себя. Раскрученный маховик репрессий остановить нельзя. Его можно только разрушить. Но внутри России некому".

"Спасибо, Юра, за молчаливого Армагеддома, которому птичка в лоб врезалась".

"А толпой в России и молчать легче". Спасибо Вам Юрий".

"По ночам я так громко молчу, что жена уходит спать в соседнюю комнату, а утром проветривает нашу спальню! Это жизненный шедевр!".

"Сейчас воздушная тревога на Киевщине. А я сижу и смотрю Великого. И сразу как-то легче, и веселее жить".

"Суровикина ищут, а он хитрец на украинском канале прячется. Спрятался на самом видном месте".

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