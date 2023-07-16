Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал Путина, который своему придворному пропагандисту комментирует саммит НАТО.

В ролике Юрий Великий в очередной раз примерял на себя мерзкий образ российского диктатора, изобразив его старым и вялым, который опять пытается угрожать всему миру и выпячивать "величие" россии. Комик мастерски повторил мимику Путина и его и манеру говорить, да и текст вышел весьма забавный.

В подписи к видео на ютуб Юрий Великий объяснил в чем суть пародии: "13 июля спустя день после саммита НАТО Путин решил прокомментировать его итоги. В частности, он заявил, что танки Леопард хуже старых советских, а вооружение, переданное Украине Западом, якобы совсем не пугает его. При этом он посетовал на саммит НАТО и будущее вступление Украины в Альянс. Долго рассказывал об "угрозе безопасности России" из-за этого вступления, а также добавил, что членство в НАТО якобы "не повысит безопасность самой Украины". Интересно, когда он с Пригожиным после мятежа в кремле встречался, понимал, что эта встреча "не повысит безопасности самой России?".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую сделал Юрий Великий:

"Скоро даже Китай с Монголией и Эритреей войдут в НАТО, а путин скажет это нам никак не угрожает и даже помогает, главное, чтобы там не было Украины".

"Готовьте саммит летом, а F16 – зимой!". Спасибо, Юрий!".

"За Крым в точку! Украина правда за Вами".

"Ай да Юрий! Воспроизвёл до последней мелочи всю мимику и телодвижения кремлёвской бункерной tvari!".

"Редкий фильм может выжать из меня сразу и смех, и слезы. А тут и то, и другое, и за 5 минут. Великий Юрий!".

"Спасибо, Юрий Великий! Не в бровь, а в глаз. Действительно, что-что, а закон безнаказанности действует по полной программе".

"Юра, очередной восторг! Каждое слово – просто перл. Глубочайший смысл, над чем Путин никогда не задумывается, и ляпает, что ни попадя. А в итоге – грустно".

"Гениальное перевоплощение и гениальный текст, как всегда! Юрию огромное спасибо за смех в это мерзкое время!".

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