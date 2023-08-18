У російській столиці вночі пролунали сильні вибухи, є перші дані про те, що сталося.

Звуки вибуху було чути біля "Москва-Сіті" в районі вежі "Федерація", повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та паблики.

Про звуки вибухів також повідомляють у підмосковному Красногорську, у столичних районах Дорогомилово та Пресня.

За попередніми даними, безпілотник вибухнув неподалік вежі «Еволюція».

Мер Москви заявив, що при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Його уламки впали в зоні Експоцентру.

Також повідомляється, що до "Москва-Сіті" з'їжджаються машини "швидкої" допомоги, рух у районі Ділового центру перекрито.

Крім того, було закрито аеропорт "Внуково", скасовано рейси.

Додамо, що також стався частковий обвал зовнішньої стіни в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній біля «Москва-Сіті».

Жертв та постраждалих немає, стверджують пропагандисти.

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