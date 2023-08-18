Звуки вибуху було чути біля "Москва-Сіті" в районі вежі "Федерація", повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та паблики.
Про звуки вибухів також повідомляють у підмосковному Красногорську, у столичних районах Дорогомилово та Пресня.
За попередніми даними, безпілотник вибухнув неподалік вежі «Еволюція».
Мер Москви заявив, що при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Його уламки впали в зоні Експоцентру.
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Також повідомляється, що до "Москва-Сіті" з'їжджаються машини "швидкої" допомоги, рух у районі Ділового центру перекрито.
Крім того, було закрито аеропорт "Внуково", скасовано рейси.
Додамо, що також стався частковий обвал зовнішньої стіни в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній біля «Москва-Сіті».
Жертв та постраждалих немає, стверджують пропагандисти.
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Також повідомлялося, де зараз "вагнерівці", які виїхали з Росії.
Нагадаємо також, де росіяни продовжують наступати і чи мають успіх.