Звуки взрыва были слышны у «Москва-Сити» в районе башни «Федерация», сообщают российские пропагандистские СМИ и паблики.
О звуках взрывов также сообщают в подмосковном Красногорске, в столичных районах Дорогомилово и Пресня.
По предварительным данным, беспилотник взорвался недалеко от башни «Эволюция».
Мэр Москвы заявил, что при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Его обломки рухнули в зоне Экспоцентра.
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Также сообщается, что к «Москва-Сити» съезжаются машины «скорой» помощи, движение в районе Делового центра перекрыто.
Кроме того, был закрыт аэропорт "Внуково", отменены рейсы.
Добавим, что также сталося частичное обрушение внешней стены в одному из павильйонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной возле «Москва-Сити».
Жертв и пострадавших нет, утверждают пропагандисты.
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