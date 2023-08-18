У Мережі з'явилися нові кадри з місця, де, зокрема, можна побачити пошкоджений корпус московського «Експоцентру», пише Politeka.net.
У Міноборони РФ вже заявили, що атака була в районі 4-ї ранку. І що дрон змінив траєкторію «після впливу на нього засобів ППО» і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної.
Згодом також з'явилися подробиці нової атаки безпілотників. Так, з'ясувалося, що у Москві вперше закрили усі аеропорти.
Робота всіх чотирьох аеропортів Москви обмежувалася в ніч проти 18 серпня через приліт безпілотника, повідомили в Росавіації.
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За час закриття повітряного простору над Москвою було перенаправлено сім рейсів: три на аеродром Стригіно (Нижній Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург), один рейс із Стамбула приземлився у Мінську. Уточнюється, що після скасування обмежень пасажирів зазначених рейсів було доставлено до аеропортів призначення.
«Для мене зрозуміло одне. Вони зруйнували, а ми тільки пошкодили»,
«Як на дачу Чинушам з МО звалиться, так зачешуться»,
«Не можу зрозуміти прилітає один два дрони, чим тут радіти покажіть, у відповідь летять майже щодня десятки ракет дронів, які вбивають десятки українців. Ну прилетіли пару дронів по не військовій будівлі ...»,
«Так, ні про що. Для московитів просто розваги» , - коментують користувачі соцмереж руйнування в Москві, які, на їхню думку, незначні.
У свою чергу український журналіст, політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов різко приструнив незадоволених «неефективністю» і розкрив подробиці атаки.
«… Хтось зробив ці дрони. Хтось їх споряджав. Хтось знаходив мішені та наводив. Хтось у режимі суворою секретністю цієї ночі вийшов на позиції та здійснив запуск. Усі відпрацювали. Із ризиком. Багатьох не покажуть по телевізору», - наголосив Сазонов.
Також боєць ЗСУ поцікавився у «скиглиїв», що вони зробили для Перемоги України.
"Чи коригували вогонь арти? Чи відстрілювалися від атаки з окопа? Чи вивозили під обстрілом наших поранених? Орали як Папа Карло, щоб задонатити нам на дрон чи машинку? Швидше за все – нічого з перерахованого вище. Спокійно спали, а вранці під філіжанку кофе можна й похмуритися в Мережі…», - констатував Сазонов.
Додамо, раніше колишній глава ГУР генерал-лейтенант Валерій Кондратюк заявив, що атаки на території Росії – «це наша технологічна партизанщина».
Колишній глава ГУР наголошував, що українські дрони проходять свої випробування не за умови полігону, а одразу в бойових умовах.
"Дрони можуть досягати таких міст, як Москва, злітаючи на території України. Але ці дрони запускаються з території Росії і це виклик для поліцейської держави з великим контррозвідувальним режимом...", - говорив Кондратюк.
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