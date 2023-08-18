Російські окупанти зтирають з лиця землі житлові будинки і квартали, спустошують українські міста і цілі регіони.

Так, лише у Запорізькій області військовослужбовці рф за минулу добу нанесли майже 80 ударів по 20 населених пунктах, пише Politeka.net з посиланням на Запорізьку ОВА.

Більше як 60 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл.

Крім того, зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову й Малій Токмачці, п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки.

Надійшло більше двадцяти повідомлень про руйнування житлових будинків, господарські споруди та об’єктів інфраструктури.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Документувати наслідки чергових ворожих обстрілів також продовжують правоохоронці Сумщини.

«Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 120 ударів», - повідомили в поліції.

Крім того, ворог продовжує тероризувати Херсонщину - за минулу добу противник здійснив майже 50 обстрілів, випустивши 207 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Тим часом в Мережі з’явилися кадри з багатостраждального Нью-Йорку на Донеччині.

Невеличке селище навпроти тимчасово окупованої Горлівки потерпає від обстрілів і бомбардувань - російські літаки скидують на Ньй-Йорк коригуємі, або прості авіабомби вагою від двохсот пʼятдесяти кілограмів вибухівки - до півтонни.

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Кількість жертв зростає кожного дня - де евакуація набирає обертів.

Також повідомлялось про замах на скандального чиновника прямо в центрі Києва.