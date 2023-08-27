Суддя "Мастер Шеф" та ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів, як побалувати себе смачним чізкейком із солодощів.

Зірковий кухар "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram своїм унікальним підходом до створення неймовірно смачного чізкейку з солодощів. На його сторінці в соціальній мережі було опубліковано цікавий рецепт цього десерту, що відрізняється простотою та доступністю інгредієнтів. За словами "Мастер Шефа" Хіменес-Браво, це справжній шедевр, створений із різноманітних солодких частування.

Склад рецепту:

Крекери – 300 грамів

Вершкове масло – 100 грамів

Какао – 1,5 столові ложки

Плитка шоколаду (для створення бортиків)

Крем-сир кімнатної температури – 900 г

Цукрова пудра – 150 грамів

Ванільний цукор – 1 пакетик

Вершки 33% кімнатної температури – 250 мілілітрів

Желатин – 5 грамів

Холодна вода - 20 мілілітрів

Молочний шоколад – 250 грамів

Вершки 33% - 150 мілілітрів

Повітряні кульки (застосовуються як прикраса) – 30 грамів

Процес приготування:

Ретельно подрібніть крекери до стану крихти і перемішайте їх з какао та розтопленим вершковим маслом, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Попередньо замочіть желатин у холодній воді.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво додає, викладіть невеликі шматочки шоколаду вздовж внутрішніх бортиків форми, а потім рівномірно розподіліть крекерну масу по дну, акуратно ущільнюючи її.

Поставте основу в морозильник на 15 хвилин, щоб він затвердів. У глибокій мисці з'єднайте крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки. Ретельно перемішайте до одержання однорідної маси.

Далі, за словами "Мастер Шефа" Хіменес-Браво, розтопіть желатин і додайте невелику кількість кремової маси, перемішайте, потім введіть цю суміш у загальну масу крем-сиру.

Вийміть форму з морозильника та акуратно заливайте приготовлену кремову масу всередину. Поставте чізкейк в морозильник на 15 хвилин, щоб він затвердів.

Після цього в мисці поєднуйте шоколад і нагріті вершки, додайте повітряні кульки і добре перемішайте, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Вилийте шоколадну масу зверху на торт і помістіть його в холодильник на 12 годин, щоб він повністю застиг і просочився ароматами.

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