На этот раз у себя в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить котлеты из цуккини с сыром.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 600 г цуккини
- 150 г натертого сыра ("Мастер Шеф" Хименес-Браво взял чеддер)
- 50 г сыра, нарезанного кубиками
- 3 столовые ложки сухарей для панировки
- специи по вкусу
"Простой рецепт, вкуснее цуккини уже не будет!", - без лишней скромности советует звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Сначала судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво тщательно промывает цуккини, отрезает хвостики, натирает на мелкой терке и дает отстояться 10-15 минут.
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Затем отжимаем лишнюю воду, добавляем к цуккини тертый сыр, панировочные сухари, соль и специи. Перемешиваем все и формируем котлетки, помещая внутрь кубики сыра.
Обжариваем такие котлетки по 7-8 минут с каждой стороны – и можно смаковать.
Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:
"Ооооо я вчера такое готовила)) только добавляла брынзу еще но кубиками не добавляла сыра внутри, еще зеленого лучка и укропчика, это таааак вкусно, люди 😍 соус из сметанки и с чесночком";
"Эктор, не дразнитесь!!!!!!😊Сегодня и у меня будет такая котлетка на ужин!";
"Гениальная идея, Эктор!🔥 Спасибо, с большим удовольствием повторю рецепт приготовления!".
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