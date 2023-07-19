Эктор Хименес-Браво, который является неизменным судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", предложил еще один интересный рецепт из кабачков.

На этот раз у себя в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить котлеты из цуккини с сыром.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

600 г цуккини

150 г натертого сыра ("Мастер Шеф" Хименес-Браво взял чеддер)

50 г сыра, нарезанного кубиками

3 столовые ложки сухарей для панировки

специи по вкусу

"Простой рецепт, вкуснее цуккини уже не будет!", - без лишней скромности советует звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Сначала судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво тщательно промывает цуккини, отрезает хвостики, натирает на мелкой терке и дает отстояться 10-15 минут.

Затем отжимаем лишнюю воду, добавляем к цуккини тертый сыр, панировочные сухари, соль и специи. Перемешиваем все и формируем котлетки, помещая внутрь кубики сыра.

Обжариваем такие котлетки по 7-8 минут с каждой стороны – и можно смаковать.

Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:

"Ооооо я вчера такое готовила)) только добавляла брынзу еще но кубиками не добавляла сыра внутри, еще зеленого лучка и укропчика, это таааак вкусно, люди 😍 соус из сметанки и с чесночком";

"Эктор, не дразнитесь!!!!!!😊Сегодня и у меня будет такая котлетка на ужин!";

"Гениальная идея, Эктор!🔥 Спасибо, с большим удовольствием повторю рецепт приготовления!".

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