Как сообщает Politeka.net, шоумен опубликовал в Инстаграм важный пост. В нем он поделился видеообращением к российским военным. В нем рассказывается о том, как Кремль врал собственным солдатам о «нацистах в Украине», а также о слабой украинской армии, которая якобы сама сдастся за считанные дни.

«Вы уже поняли, что ваши политики и генералы вас обманули. Ваши командиры вас предали и бросили на убой. Вам не сказали правду об украинской армии…Поймите, враги россии в Москве. Пока в ваших руках еще есть оружие, остается шанс свергнуть кровавый и предательский режим путина…Путь на Москву свободен. У вас есть выбор – войти в историю преступниками и убийцами или – героями своей новой страны. Хватит проливать кровь детей, пролейте кровь тиранов! Освободите россию от путина!», - говорится в видео.

От себя Эктор добавил, что россияне должны действовать сейчас, иначе будет поздно.

«Россия должна избавиться от диктатора. Лучше понять это и действовать сейчас! Потом уже будет слишком поздно! Убрать своего вождя - это единственное действие, которое восстановит мир и справедливость!», - написал Химеес-Браво в своем посте.

Стоит отметить, что колумбиец по происхождению Эктор Хименес-Браво с самого начала войны активно поддерживает Украину и по возможности помогает стране.

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