Знаменитый шеф-повар и ведущий шоу «Мастер-Шеф» Эктор Хименес-Браво напомнил о неприятной, но актуальной для многих украинцев, правде о войне.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в своем Инстаграме эмоциональным постом. В нем Эктор извинился перед теми, кто защищал Украину еще с 2014 года.

«Пришло время извиниться. Мы все были глупы, эгоистичны и слепы. Для 80% украинцев война идет 66 дней. Но на самом деле она идет 8 лет…», - написал Хименес-Браво.

Он рассказал, что знаком с бойцом, который сейчас защищает Мариуполь. Этот парень отправился на фронт в 2014 году, когда ему самому было всего 18 лет. Эктор напомнил о том, что все эти годы бойцы, защищавшие Украину на передовой, просили о помощи. Однако, по словам Хименеса-Браво, жители остальной Украины часто оставались безучастными к событиям на востоке страны.

«Давайте признаемся себе. Стыдно? Да. Эгоистично? Да. Многие из нас, живущие не на востоке, не понимали, что там происходит», - вспоминает шеф-повар.

Он отметил, что после 2016 года большинство украинцев сосредоточились на том, чтобы строить собственную жизнь.

«Пока 24 февраля мы не услышали звук ракет в нашем городе – нам было «не до этой суеты». Мы чертовы эгоисты», - откровенно написал Хименес-Браво.

Он обратился ко всем, кто защищал Украину, со словами благодарности и извинениями. Эктор подчеркнул, что все бойцы – безоговорочные герои.

«Благодаря вам большинству из нас есть куда вернуться. Вы сохранили Украину!», - подчеркнул Хименес-Браво.

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