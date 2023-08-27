Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram своим уникальным подходом к созданию невероятно вкусного чизкейка из сладостей. На его странице в социальной сети был опубликован интересный рецепт этого десерта, отличающегося простотой и доступностью ингредиентов. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, это настоящий шедевр, созданный из разнообразных сладких угощений.
Состав рецепта:
- Крекеры – 300 граммов
- Сливочное масло – 100 граммов
- Какао – 1,5 столовых ложки
- Плитка шоколада (для создания бортиков)
- Крем-сыр комнатной температуры – 900 граммов
- Сахарная пудра – 150 граммов
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Сливки 33% комнатной температуры – 250 миллилитров
- Желатин – 5 граммов
- Холодная вода - 20 миллилитров
- Молочный шоколад – 250 граммов
- Сливки 33% – 150 миллилитров
- Воздушные шарики (применяются в качестве украшения) – 30 граммов
Процесс приготовления:
Тщательно измельчите крекеры до состояния крошки и перемешайте их с какао и растопленным сливочным маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Предварительно замочите желатин в холодной воде.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите небольшие кусочки шоколада вдоль внутренних бортиков формы, а затем равномерно распределите крекерную массу по дну, аккуратно уплотняя ее.
Поставьте основание в морозильник на 15 минут, чтобы оно затвердело. В глубокой миске соедините крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Далее, по словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, растопите желатин и добавьте небольшое количество кремовой массы, перемешайте, затем введите эту смесь в общую массу крем-сыра.
Выньте форму из морозильника и аккуратно заливайте приготовленную кремовую массу внутрь. Поставьте чизкейк в морозильник на 15 минут, чтобы он затвердел.
После этого в миске сочетайте шоколад и нагретые сливки, добавьте воздушные шарики и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Вылейте получившуюся шоколадную массу сверху на торт и поместите его в холодильник на 12 часов, чтобы он полностью застыл и пропитался ароматами.
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