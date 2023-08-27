Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как побаловать себя вкусным чизкейком из сладостей.

Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram своим уникальным подходом к созданию невероятно вкусного чизкейка из сладостей. На его странице в социальной сети был опубликован интересный рецепт этого десерта, отличающегося простотой и доступностью ингредиентов. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, это настоящий шедевр, созданный из разнообразных сладких угощений.

Состав рецепта:

Крекеры – 300 граммов

Сливочное масло – 100 граммов

Какао – 1,5 столовых ложки

Плитка шоколада (для создания бортиков)

Крем-сыр комнатной температуры – 900 граммов

Сахарная пудра – 150 граммов

Ванильный сахар – 1 пакетик

Сливки 33% комнатной температуры – 250 миллилитров

Желатин – 5 граммов

Холодная вода - 20 миллилитров

Молочный шоколад – 250 граммов

Сливки 33% – 150 миллилитров

Воздушные шарики (применяются в качестве украшения) – 30 граммов

Процесс приготовления:

Тщательно измельчите крекеры до состояния крошки и перемешайте их с какао и растопленным сливочным маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Предварительно замочите желатин в холодной воде.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите небольшие кусочки шоколада вдоль внутренних бортиков формы, а затем равномерно распределите крекерную массу по дну, аккуратно уплотняя ее.

Поставьте основание в морозильник на 15 минут, чтобы оно затвердело. В глубокой миске соедините крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Далее, по словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, растопите желатин и добавьте небольшое количество кремовой массы, перемешайте, затем введите эту смесь в общую массу крем-сыра.

Выньте форму из морозильника и аккуратно заливайте приготовленную кремовую массу внутрь. Поставьте чизкейк в морозильник на 15 минут, чтобы он затвердел.

После этого в миске сочетайте шоколад и нагретые сливки, добавьте воздушные шарики и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Вылейте получившуюся шоколадную массу сверху на торт и поместите его в холодильник на 12 часов, чтобы он полностью застыл и пропитался ароматами.

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