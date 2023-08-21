Так, сьогодні близько восьмої ранку ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, пише Politeka.net.
Про це повідомили в Харківській ОДА.
Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється.
Під жорстоким вогнем залишається і Куп’янськ. Вчора російській окупанти обстрілювали місто з артилерії протягом всього дня.
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Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
«Внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер "швидкої", що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти», - повідомили в Харківській ОДА.
Крім того, росіяни вбили чоловіка у місті Вовчанськ. Загиблому був 71 рік.
Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я.
Також стали відомі наслідки обстрілу с. Колісниківка Куп'янського району - пошкоджено приватний будинок та газопровід.
А у селі Борщова Харківського району пролунав кривавий вибух – на території кооперативу "Дружба" 51-річний чоловік наступив на міну типу "Пелюстка".
«Госпіталізований з вибуховим пораненням в стані середньої тяжкості», - повідомили в ОДА про стан постраждалого.
Також повідомляється, що на Куп’янському напрямку тривають важкі бої.
Минулої доби росіяни вкотре спробували піти в наступ в районі Синьківки, але отримали жорстку відсіч від ЗСУ та повернулися на попередні позиції.
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