Вибухи прогриміли у Московській області, влада повідомляє про атаку безпілотників.

Пропагандистські ЗМІ і пабліки повідомляють, що в столичному регіоні призупиняли роботу усіх аеропортів, було введено режим «Килим». Зупинка тривала близько двох годин.

Згодом мер Москви Сергій Собянін розповів, що було збито два безпілотника.

Міноборони РФ повідомило про чотири збитих дрони - два у Брянській і два у Московській області.

Відомо, що у Красногорську дрон впав поблизу будівлі уряду Московської області, пошкоджено фасад багатоповерхівки та близько десятка автомобілів на стоянці.

«Москва, не спати!»,

«Боже, як це гарно. Ще, ще!»,

«Москва, звикай!», - коментують користувачі соцмереж атаку.

Нагадаємо, що раніше дрони спровокували паніку у Москві. Так, дві тисячіі осіб евакуювали з ділового центру "Москва-сіті" після повідомлення про нібито загрозу атаки БПЛА. Також людей евакуювали з ТЦ "ВТБ Арена Плаза".

Пізніше в екстрених службах заявили, що інформація про безпілотник не підтвердилася, жодних надзвичайних ситуацій не зареєстровано.

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